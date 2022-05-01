شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ممدوح يعلق على مشاركته فى الكبير أوى 6: "اتبسطت بالشغل معاهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الفنان محمد ممدوح، على مشاركته كضيف شرف فى احداث مسلسل " الكبير اوى 6"، حيث ظهر كأحد ضيوف مهرجان المزاريطة السينمائي، ونشر ممدوح، صور من مشاهد ظهوره في أحداث المسلسل برفقة أحمد مكى ومحمد سلام، من خلال حسابه على موقع "إنستجرام".

وقال محمد ممدوح، في تعليقه على الصور، "اتبسطت جدا انى اشتغلت مع مكى ومحمد سلام الموهوب طبعا وصديق عمري.. وحابب أشيد جدا بصراحة بشغل المخرج الأستاذ أحمد الجندى وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين ومدير تصوير احمد محمد عبدالعزيز ومهندس الصوت سامح جمال اللى بسببهم ضحكنا كتير أوى مع مواهب جديدة زى رحمة أحمد (مربوحة)، ومصطفى غريب (العترة الكبير)، والطفل عبدالرحمن طه (العترة الصغير)، وعبد الرحمن حسن (طبازة)".



محمد ممدوح وأحمد مكى فى الكبير أوى 6

وأضاف ممدوح، "كل المواهب دى عرفت تضحكنا برتم ضحك مظبوط بسبب كتابة وإخراج كوميدى زى ما قال الكتاب.. شكرا فريق الكبير".

بدأت أحداث الحلقة 28 من مسلسل الكبير أوى 6، بافتتاح مهرجان المزاريطة السينمائى و يقف جونى "أحمد مكى " و هجرس " محمد سلام" و مربوحة "رحمة أحمد" على السجادة الحمراء لاستقبال الفنانين واعترض جونى على مربوحة لتقديمها المهرجان و لكنها أبلغته أن الكبير صاحب المهرجان ووافق على تقديمها.



محمد ممدوح ومحمد سلام فى الكبير أوى

وتصل الفنانة هنادى مهنا المهرجان ويستقبلها جونى ويطلب منها التصوير معها ثم تتلتقى بها مربوحة و تساءلها عدد من الأسئلة السريعة كيف خسرت وزنها و ماذا تحمل فى حقيبتها وبعد ذلك تسخنها على زوجها وتطلب منها أن تكلمه للتأكد اذ كان يصور أم لا.

ثم يصل الفنان محمد ممدوح والفنان فتحى عبد الوهاب و الفنان محمد سلام ويعنفه جونى لانه ترك عمله على السجادة الحمراء ثم يعتذر له لقرب الشبه بينه و بين هجرس، وبعد ذلك تصل شيرين رضا المهرجان و يتغزل فيها.



تدوينه محمد ممدوح

ويعرض مسلسل " الكبير أوى 6” فى تمام الساعة 6:20 مساء، على أن يعاد فى تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالي، ويعرض حصرياً على قناتى ON وON دراما ومنصة Watch it الرقمية.

مسلسل "الكبير أوى" من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومى فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندى.