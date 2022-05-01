جيف بيزوس يخسر 20 مليار دولار في ساعات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خسر الملياردير الأميركي جيف بيزوس 20.5 مليارات دولار من ثروته، بعدما أدت نتائج Amazon.com الى إصابة المستثمرين بخيبة أمل.

وتراجعت أسهم شركة التجارة الإلكترونية بنسبة 14 في المئة يوم الجمعة، بعدما أعلنت عن خسارة ربع سنوية وأبطأ نمو في المبيعات منذ عام 2001. وانخفض صافي ثروة بيزوس إلى 148.4 مليارات دولار، وفقًا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، من ذروة هذا العام بأكثر من 210 مليارات دولار.

وخسر أغنى 500 شخص في العالم ما مجموعه أكثر من 54 مليار دولار يوم الجمعة، وفقًا لمؤشر بلومبيرغ. وانخفض مؤشر S&P 500 القياسي بنسبة 3.6 في المئة وانخفض مؤشر ناسداك 100 ذو التقنية العالية بنسبة 4.5 في المئة، ليغلق بذلك أسوأ شهر له منذ عام 2008.

وبحسب موقع Fortune، فإن بيزوس، البالغ من العمر 58 عامًا، أغنى شخص في العالم بعد إيلون ماسك، أصبح الآن ثالث أكبر خاسر للثروة هذا العام، إذ انخفضت ثروته بنحو 44 مليار دولار منذ 1 كانون الثاني.

وتكافح أمازون مع ارتفاع تكاليف العمالة بعد الإفراط في التوظيف أثناء الوباء وارتفاع التضخم الذي قد يعيق المبيعات.

وسجّلت الشركة خسارة صافية قدرها 3.8 مليارات دولار في الربع الذي انتهى يوم 31 آذار، مقارنة بأرباح قدرها 8.1 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.