100 فنان بريطاني للاحتفال باليوبيل البلاتيني​ للملكة إليزابيث

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ضمن فعاليات الاحتفال ب​اليوبيل البلاتيني​ للملكة إليزابيث الثانية التي تجري بين 2 الى 5 حزيران (يونيو) هذا العام، ينضمّ الفنان البريطاني ​إيد شيران​ إلى 100 فنان بريطاني سيشاركون في هذه المناسبة من خلال حفل غنائي ضخم.

وسينضم النجم البريطاني إلى أكثر من 100 فنان إضافة إلى 10 آلاف عرض سيقدَّم خلال هذه المناسبة وينظم عدد كبير من الاحتفالات والانشطة المجتمعية، التي تكرّم فيها بريطانيا الملكة إليزابيث لإتمامها 70 عاماً على العرش، وهي أطول فترة في تاريخ بريطانيا.

وعبر شيران عن فخره بالغناء في هذه المناسبة المهمة لبريطانية، ولم يفصح ما اذا كان قد اعدّ اغنية خاصة بالملكة البريطلنية واحتفالية اليوبيل.

ومن المتوقع أن تبدأ الاحتفالات بالعرض التقليدي الخاص بيوم ميلاد الملكة الرسمي الذي يحتفل به كل عام في ثاني سبت من شهر حزيران (يونيو)، حيث سيجتمع أكثر من 1400 جندي استعراضي، و200 حصان، و400 موسيقيّ في العرض بدءاً من قصر باكنغهام، سينتقل العرض إلى موكب حراس الأحصنة، وينضم إليه أفراد من العائلة المالكة على ظهور الخيل وفي العربات، سيختتم العرض بالمرور التقليدي لسلاح الجو الملكي البريطاني، الذي تشاهده الملكة وأعضاء العائلة المالكة من شرفة قصر باكنغهام، كما ستستمر المملكة المتحدة في الاحتفال باليوبيل الملكي وحفلات الزفاف والتتويج بإضاءة منارات بمناسبة اليوبيل البلاتيني.

وستتم إضاءة المنارات في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وجُزر القنال وجزيرة مان وأقاليم ما وراء البحار بالمملكة المتحدة.

ستتم دعوة أفراد الجمهور لتقديم طلب لحضور هذا الحدث الخاص، وسيصار الى تأمين تذاكر الجمهور في الوقت المناسب، أما في يوم الأحد 5 يونيو، سيقام غداء اليوبيل الكبير المعروف ب The Big Lunch الذي يشجع المجتمعات على الاحتفال بصِلاتِهم، والتعرف إلى بعضهم البعض بشكل أفضل، والالتقاء بروح من المرح والصداقة.