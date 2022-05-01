بعد ظهورها بالحجاب.. هيا مرعشلي تبتعد عن التمثيل لهذا السبب!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد الضجة التي رافقت صورها بالحجاب خلال شهر رمضان، كشفت الممثلة ​هيا مرعشلي​ لمتابعيها على السوشيال ميديا أنها بصدد التحضير لمشروع جديد خاص بها وبعيد تماماً عن مجال الفن والتمثيل.

وأعلنت الممثلة السورية من خلال بث مباشر عبر صفحتها على انستغرام أنها بصدد التحضير لمشروع خاص وقالت: “قريباً رح اطلع اعمل فيديوهات بتخص تطبيق الميك آب، ونحكي أكتر عنهن، في شي جديد براسي حابة أعطيكم فكرة عنه بعد وقت، له علاقة بالجمال والبشرة”.

ومن المعروف ان النجمة السورية تتمتع بمواصفات جمالية طبيعية مميزة، وتحرص دائماً على الظهور ببشرة مشرقة وملامح جذابة في كل المناسبات والاوقات، إضافة الى أناقتها البارزة دائماً وقدرتها على مجاراة عالم الموضة.

وجاءت هذه الخطوة من هيا بعد الضجة التي رافقت ظهورها مع بداية شهر رمضان المبارك بصورة بالحجاب وثوب الصلاة، لتردّ مباشرة وتحسم الجدل وتوقف شائعة اعتزالها الفن، مؤكدة أن الأمر عار عن الصحة.

يذكر أن مرعشلي شاركت بمسلسل “قيد مجهول​” الذي حقق نجاحاً كبيراً ويدور في أجواء من التشويق والإثارة حول سلسلة من الجرائم الغامضة التي يحقق فيها الأمن الجنائي، وهو من بطولة باسل خياط، عبدالمنعم عمايري، نظلي الرواس وآخرين وهو من تأليف لواء يازجي ومحمد أبو اللبن وإخراج الشاب السدير مسعود.