سامر إسماعيل بأحدث ظهور مع زوجته.. والجمهور يشبهها بشاكيرا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت صورة الممثل السوري سامر إسماعيل التي شاركها برفقة زوجته مايا عبر حسابه على إنستغرام في أحدث ظهور لهما معاً، ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وشبّه عدد كبير من الجمهور زوجة بطل مسلسل “كسر عضم”، إلى الفنانة العالمية شاكيرا بشكلها الخارجي خصوصا اعتمادها لشعرها الأشقر المجعد.

وظهر سامر وزوجته في سحور “كسر عضم” في سوريا الذي دعت له المخرجة رشا شربتجي، معلقاً على الصور التي شاركها عبر إنستغرام “شكراً للمخرجة المبدعة رشا هشام شربتجي وزوجها السيد تمام الصالح على هذه الدعوة الكريمة”.

يذكر أن مايا البكرى زوجة سامر إسماعيل، هي مصممة أزياء سورية تحمل الجنسية الصربية، وجمعتها بالنجم السوري قصة حب لمدة عامين قبيل الزفاف الرسمي في صربيا يناير 2017، الذي جاء مقتصرا فقط على الأقارب والأصدقاء، ولم يظهر الثنائي معا كثيرا، كما جاء نبأ زفافهما مفاجئا، حيث أعلنه سامر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن انتهت المراسم بالفعل.