شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد محمد رمضان يرقص برفقة دينا الشربينى بكواليس "المشوار" بعد انتهاء التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان محمد رمضان، من تصوير مسلسله "المشوار" بالتزامن مع انتهاء عرض المسلسل الرمضانى، وظهر محمد رمضان، وهو يحتفل بانتهاء التصوير مع بطلة المسلسل الفنانة دينا الشربيني، حيث رقص الثنائى فى كواليس التصوير.

واستغرق تصوير المسلسل ما يقرب من 3 أشهر ونصف، صور فيها فريق العمل فى عدة مناطق متفرقة فى القاهرة ومدن أخرى، كما شهد المسلسل تصوير بعض المشاهد فى استديوهات داخلية، وأشاد النقاد ورواد السوشيال ميديا بالصورة والديكورات.

مسلسل "المشوار" بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومى فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندا موسى، محمد عبده، كارولين خليل، سما إبراهيم، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محمد جمعة، محمد على رزق، وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".



محمد رمضان ودينا الشربينى فى كواليس مسلسل المشوار



محمد رمضان ودينا الشربينى يحتفلان بانتهاء تصوير المشوار



محمد رمضان ودينا الشربينى يرقصان فى كواليس مسلسل المشوار



احتفال محمد رمضان ودينا الشربينى فى كواليس مسلسل المشوار



محمد رمضان ودينا الشربينى فى مسلسل المشوار