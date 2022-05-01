برشلونة يهنئ ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 مايو 2022 10:16 صباحاً - منذ 10 دقائق

قدم نادي برشلونة، التهنئة لغريمه التقليدي ريال مدريد، الذي توج أمس السبت، بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة الـ35 في تاريخه.

وكتب النادي الكتالوني على حسابه الرسمي في موقع “تويتر”: “نهنئ ريال مدريد بعد أن حقق لقب الدوري الإسباني للمرة الـ35”.

وجاء تتويج الريال بلقب الدوري بعد فوزه على إسبانيول برباعية دون رد، في المرحلة الـ34.

وبهذا التتويج، وسع الريال الفارق بينه وبين برشلونة في عدد ألقاب الدوري إلى تسعة ألقاب.