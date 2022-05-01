سمية الخشاب توجه رسالة مؤثرة لجمهورها بعد رحيل والدتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قدمت الفنانة المصرية سمية الخشاب شكرها لجمهورها ومتابعيها على مساندتهم لها بعد وفاة والدتها.

وكتبت سمية رسالة مؤثرة عبر حسابها في تويتر موجهة إلى جمهورها، حيث قالت: “وحشتوني، شكراً على دعمكم وحبكم ليا في أصعب موقف مريت به في حياتي ربنا يخليكم ليا ويخلي لكم أهلكم وأمهاتكم عشان دول أغلى حاجة في الدنيا، الأم نعمة مبتتعوضش ومحدش بيعرف قيمتها بجد إلا لما بتروح”.

وكانت سمية قد نعت والدتها التي رحلت عن عالمنا السبت الماضي برسالة مؤثرة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.

وكتبت: “حزنت القلوب بوفاة من نحب وبكت العيون لفراقهم ومازالت النفس تشتاق لهم ولكن لن ننسى الإيمان بالقضاء والقدر وستظل ألسنتنا تهتف بالدعاء لهم، اللهم إنا نسالك في هذا الشهر الفضيل أن تجعل من فقدانهم فى أعلى منازل الجنان اللهم نور مرقدهم وعطر مشهدهم”.