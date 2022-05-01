شكرا لقرائتكم خبر عن موسم عيد الفطر يعيد النجوم إلى السينما بعد غياب سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق موسم عيد الفطر السينمائى بطرح عدد من الأفلام المتنوعة ما بين الأكشن والكوميديا، والمتوقع أن يشهد منافسة شديدة بين هذه الأفلام على شباك الإيرادات، كما أن هذا الموسم يعيد النجوم الكبار إلى السينما بعد غياب عدة أعوام تصل إلى أحدهما غاب لمدة تصل إلى 8 سنوات، والأخر اكتفى بالظهور كضيف شرف لمدة 5 سنوات.



فيلم واحد تانى

أحمد حلمى بفيلم "واحد تانى"

يعود النجم أحمد حلمى في موسم عيد الفطر السينمائى، بفيلم "واحد تانى" وتشاركه النجمة روبى، ويمثل هذا الفيلم عودة بعد غياب 3 سنوات عن السينما منذ عرض فيلم "خيال مآتة" مع النجمة منة شلبى عام 2019.

فيلم "واحد تانى" من بطولة، احمد حلمى، روبى، سيد رجب، أحمد ماك، نسرين أمين، ونور إيهاب، وعدد من الفنانين الشباب، الفيلم من إنتاج سينرجى فيلمز، وتأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، تدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، فيدعوه لحفل يجمع زملائهم القدامي ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.



فيلم العنكبوت

أحمد السقا وظافر العابدين بفيلم "العنكبوت"

يعود النجم أحمد السقا إلى السينما في موسم عيد الفطر من خلال فيلم الاكشن "العنكبوت"، بعد 5 سنوات منذ عرض فيلم "هروب اضطرارى" مع غادة عادل وأمير كرارة، عام 2017، واكتفى السقا خلال الخمس سنوات بالظهور كضيف شرف بعد أن ظهر في 3 أفلام هم "سبع البرمبة" و"الفلوس" و"200 جنيه".

أما النجم ظافر العابدين فيعيده فيلم "العنكبوت" للسينما المصرية مرة أخرى بعد غياب 6 سنوات منذ مشاركته في بطولة فيلم "أبو شنب" مع النجمة ياسمين عبد العزيز عام 2016، واكتفى خلال هذه الفترة بالمشاركة بأفلام غير مصرية، حيث شارك في فيلم لبنانى بعنوان "حبة كراميل" والفيلم التونسى "غدوة"، الذى نال عنه العديد من الجوائز أبرزها من مهرجان القاهرة السينمائى.

فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفى، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو شيماء سيف، وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال، وتدور أحداثه في إطار الحركة الممزوجة بالإثارة حول تاجر مخدرات خطير، يتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة، ويبيعها، ويقع في العديد من المشاكل والمطاردات من قبل الشرطة، إضافة إلى دخوله في صراعات مع عالم المافيا بسبب اخوه الذي يجسد شخصيته النجم ظافر العابدين.



فيلم اشباح اوروبا

هيفاء وهبى بفيلم "أشباح أوروبا"

يعتبر فيلم "أشباح أوروبا" وش الخير على النجمة هيفاء وهبى خاصة وأنه يعيدها إلى الساحة السينمائية بعد غياب 8 سنوات منذ عرض فيلمه "حلاوة روح" والذى يعد بطولتها المطلقة، واكتفيت خلال هذه الفترة الكبيرة بالظهور كضيف شرف مرة وحيدة خلال فيلم "خير وبركة" حيث ظهرت بشخصيتها الحقيقية.

فيلم "أشباح أوروبا" قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى ويشارك فى بطولته إلى جانب هيفاء وهبى كلاً من أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة، وتدور أحداثه حول سيدة تنجب ستة توائم، مما يضطر الزوج لبيع ثلاثة من أبنائهما بسبب الفقر، وعندما تكتشف الزوجة، تقرر ترك زوجها والسفر للخارج لتنشأ العديد من الصراعات بين الأشقاء في المستقبل في إطار أكشن مثير.