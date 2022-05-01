شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة وأميمة طالب تجتمعان بحفل واحد ثانى أيام عيد الفطر فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجتمع المطربة أصالة نصرى والمطربة أميمة طالب، بحفل غنائي يوم الثلاثاء 3 مايو ثانى أيام عيد الفطر المبارك، بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتقدمان باقة مميزة من أشهر أغنياتهم المحببة لدى جمهورهم.

وكانت أصالة قد طرحت أغنية جديدة بعنوان "تقول تبغانى"، والتي طرحتها بمناسبة عيد الحب، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وعلقت أصالة على مقطع الأغنية: "غنّيت بمنتهى الجرأه تحرّرت من جميع القيود الّلي بتأخّرني عن تحقيق حلمي بصوتي.. غنّيت بمزاج عالي وتركيز بأطراف الجمل الّلحنية حتّى وصلت لسقف طموحاتي بالأداء.. ولأنّي منّ وقت سمعتها وأنا شايفه كلّ جماليّات حبيبي وتفاصيل شخصيته النبيله المرتقيه الّلي بتستحق لمّا بدّي غنّي له بأحلى ماعندي أهديه".

وأهدت أصالة الأغنية لزوجها فائق حسن، ونشرت ذلك من خلال تغريدة سابقة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "بشهر الحب هدية لكل عاشق يهديها لحبيبه وأنا كمان بهديها لحبيبي لأبي لنورعيوني ورفيقي فائق حسن".

واحتفلت المطربة أميمة طالب بمؤخرا، الطلاق ألبومها الجديد "أنا شايفاك" بحضور عدد من صناعه منهم، المخرجة بتول عرفة، الموزع الموسيقي أحمد عادل، الملحن نيس، الشاعر احمد المالكي، الموزع الموسيقى فهد، الموسيقار امير عبد المجيد، الموزع وليد الغزالي، الشاعر رمضان محمد، كما حضرت الإعلامية بوسى شلبى.



