شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا تكشف شخصية حور الحقيقية بالحلقة الأخيرة من مسلسل "انحراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أُسدل الستار على الحلقة الأخيرة من مسلسل "انحراف"، بطولة النجمة روجينا، تحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز، بعد عرض 29 حلقة، كل حلقة تتزايد جرعة التشويق والإثارة عن الحلقة الأخرى، حيث حملت حلقة اليوم العديد من المفاجآت الصادمة للمشاهدين حول شخصية حور، التي قدمتها النجمة روجينا، وما قصتها وكيف حولت حور إلى شخصية قاتلة.

بدأت حلقة اليوم باستمرار حور "روجينا"، في سرد تفاصيل قصة حبها مع طبيبها النفسي إياد الذي يقدمه "باسم مغنية"، والذي صدمها في البداية أنه لا يحبها، ولكن بعد تدهور حالتها الصحية وضح لها السبب في ذلك هو أن ضميره المهني لا يسمح له، أن يكون وبينه وبين المريضة التي تتلقى العلاج على يديه قصة حب.

وكشفت حلقة اليوم أن وسام "روجينا"، كانت قد انتحلت شخصية حور على مدار الحلقات الماضية، وأوضحت الحلقة أن شخصية حور، التي انتحلت شخصيتها وسام، كانت مريضة نفسيا وكانت تتواجد معها في نفس مستشفى الأمراض العقلية التي تتلقى فيها العلاج، وكانت تخاف من كل شيء وتعتقد أن الكل يريد أن يقتلها ولكنها كانت تحبها، واعترفت لها بأن لديها ذهبا ومالا كثيرا، قامت بإخفائه في مكان ما، وقامت بإخبار وسام "روجينا" به، ولكن بعد أيام توفيت حور الحقيقية التي تقدمها "غادة عادل"، وخرجت وسام"روجينا" من المستشفى بعدما انتهى علاجها.

وقررت وسام "روجينا" أن تذهب للمكان الذي أخبرته به حور الحقيقة "غادة عادل"، وبالفعل وجدت في المكان ذهبا ومالا كثيرا، وقامت بعده بتزوير شهادة طبيبة نفسية، وشراء أكثر من شهادة من الدكتورة الفخرية، وأصبحت طبيبة نفسية مشهورة، وقررت الانتقام من الظالم ضد المظلوم.

مسلسل "انحراف" مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول عن انحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية ويصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، وتقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

يشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل" انحراف" كل من الفنانة القديرة لوسي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبد العزيز.