صور| أحدث ظهور لغادة عبد الرازق.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق جمهورها صورًا جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت غادة في الصور بإطلالة أنيقة من الفرو.

وانهالت تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "جميلة حبيبتي، بحبك، ربنا يحفظك يا روحي، ملكة جمال، ملكة، بحبك يا غادة، قمر والله، كل عام وأنتم بخير، عيد سعيد" وغيرها.

وكان آخر أعمال النجمة غادة عبدالرازق مسلسل "لحم غزال" الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان 2021

وشاركها في بطولة العمل: شريف سلامة، عمرو عبدالجليل، مي سليم، وفاء عامر، رحاب الجمل، أجمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، خالد محمود، وهو من تأليف إياد إبراهيم، ومن إخراج محمد سلامة.