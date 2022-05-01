أول ظهور لشقيقة هند صبري “الكبرى” التي تفوقت عليها في الجمال! – شاهدها الآن

كتب امير فتحي في الأحد 1 مايو 2022 06:50 صباحاً - إحتفلت النجمة هند صبري مؤخرًا بيوم ميلاد شقيقتها من خلال مجموعة من الصور العفوية التي تجمعها بها ونشرتها عبر تطبيق “إنستجرام“.

وحرصت النجمة التونسية على مشاركو متابعيها بمجموعة من الصور من مناسبات عديدة تظهر فيها شقيقتها حنان، وأعربت من خلال تعليق عن حبها لها وامتنانها لوجودها في حياتها.

وعلّقت هند على الصور قائلة: “أعطاني الله أخت واليوم عيد ميلادها.. شكرا لك الله وشكرا لك أختي. بحبك عيد ميلاد سعيد”.

هند صبري وشقيقتها

ليتفاعل معها عدد كبير من النجوم والمتابعين وتنال الصور إعجاب الآلاف من متابعيها الذين لاحظوا الاختلاف الكبير في الملامح بينها وبين شقيقتها وبعدم وجود شبه كبير بينهما.

هند صبري سفيرة كارتييه في العالم

من ناحية أخرى، انضمت الفنانة وسفيرة برنامج الغذاء العالمي هند صبري إلى دائرة أصدقاء دار كارتييه العالميين.

هند التي تعتبر مسيرتها الإنسانية والفنية نموذجًا يحتذى به في تمكين المرأة من خلال وجودها كممثلة ومنتجة وهو ما تتشارك هند وكارتييه الشغف والالتزام به.

من هنا وفي إطار سعي كارتييه للإحتفاء بالنساء صانعات التغيير، إختارت الفنانة هند صبري من أصدقائها العالميين للعمل معا في دعم المرأة منطلقتين من قناعتهما المشتركة التي لا يمكن تحقيقها دون ضمان المساواة بين الجنسين وتمكين النساء.

ويهدف هذا التعاون إلى تذكير العالم بأنّ انخراط المرأة الكامل والعادل في كافة القطاعات يمثل جانبًا لا غنى عنه بهدف بناء مستقبل أكثر مساواة وإنصافًا.

وهو ما تمثل يوم ٨ من مارس الماضي حيث، احتفت هند صبري وكارتييه بيوم المرأة العالمي في جناح المرأة ضمن معرض إكسبو 2020 دبي، وألقوا الضوء من خلالها على دور النساء المحوري في تشكيل وصياغة ملامح المجتمعات، مع التأكيد على أنّ ازدهار البشرية من ازدهار المرأة. كما شاركت هند صبري في ندوة حوارية حملت عنوان «مكافحة التصورات النمطية عن النساء في الثقافة الشائعة».

وفي سياق آخر تشارك فى فيلم “فضل ونعمة” للنجم ماجد الكدواني، حيث تجسد دور زوجة بطل العمل ولديها ابنة منه، وتتوالى الأحداث فى إطار كوميدى لايت.

ويظهر الكدواني فى دور صاحب مطعم، ويتعرض لكثير من المواقف الطريفة، ويحمل اسم المطعم فضل ونعمة، والأحداث تدور فى أجواء هذا المطعم، ويشارك فى بطولته كل من الفنان محمود حافظ ومحمد ممدوح الذى يظهر كضيف شرف، وهند صبرى وياسمينا العبد، والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

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