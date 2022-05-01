شكرا لقرائتكم خبر عن محطات مهمة فى مشوار محمود شكوكو بذكرى ميلاده اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأحد، ذكرى ميلاد شارلى شابلن العرب الراحل محمود شكوكو صاحب التاريخ الملىء بالأعمال ما زالت خالدة فى أذهان الكثيرين من محبيه.

شكوكو اشتهر بجانب إجادته فن المونولوجيست، بتجارة الأخشاب والموبيليا مع والده الذى كان يعمل معه فى الورشة وكان من المحتمل أن يكون محمود شكوكو خلفا له فى إدارة هذه الورشة وعندما بدأ العمل فى الأفراح بدأ الصدام بينه وبين والده، وكان شكوكو يعمل طوال النهار فى الورشة وفى الليل يغنى فى الأفراح والحفلات.

اتجه للفن من خلال الفرق الفنية التى تقدم عروضها من خلال المقاهى التى كانت تواجه محل والده وعمل مع إحدى هذه الفرق من باب الهواية إذ كان يقدم لهم النكت الفكاهية والمواويل الشعبية، ثم ذهب بعد ذلك إلى شارع محمد على وقام بالغناء فى الأفراح مجانا فاكتسب خبرة وذاع صيته وشهرته .

عمل شكوكو فى فرقة الكسار مقدما للمنولوج والفكاهات إلى جانب بعض المشاهد التمثيلية ثم التقطته فرقة حسن المليجى وعمل بها، كما انضم إلى فرقة محمد الكحلاوى ومن خلال هذه الفرقة بدأت شهرته تزداد، قدم الفنان شكوكو أكثر من 600 مونولوج قام بتأليف معظمها بالفطرة، إذ أنه كان لا يجيد القراءة والكتابة ، كما قدم لمسرح العرائس شخصية الأراجوز الشهيرة، وهو من أوائل الفنانين الذين عملوا على إنشاء مسرح للعرائس فى مصر بجانب مشاركاته الفنية المتميزة فى العديد من أفلام زمن الفن الجميل .

مثل محمود شكوكو في الكثير من أفلام الأبيض والأسود وارتبط بإسماعيل ياسين، حيث اشترك معه كثنائي، كما شارك فى بعض الأفلام الملونة فى آواخر أيامه بأدوار ثانوية، وأبرز أفلامه هو دوره فى فيلم عنتر ولبلب الذى لعب بطولته مع سراج منير.

كانت أول أفلام الفنان محمود شكوكو هو فيلم "أحب البلدى" من إخراج المخرج الكبير السينمائى حسين فوزى وكان هذا الفيلم من بطولة الفنان الكبير أنور وجدى وتحية كاريوكا وعبد الفتاح القصرى وسامية رشدى وفرج النحاس وزوزو شكيب ومختار حسين ومحمود المليجى وغيرهم من نجوم آخرين وعرض فى السينما المصرية يوم 2 من مايو عام 1945 .

وأول بطولة قدمها الفنان محمود شكوكو فى السينما المصرية كانت في فيلم البنى آدم مع النجمة سامية جمال وإسماعيل يس ولطفى الحكيم وفردوس محمد وإخراج المخرج الكبير نيازى مصطفى وعرض فى السينما المصرية سنة 1945م ثم قدم مجموعة أخرى من الأفلام وصل عددها إلى أكثر من 100 فيلم.

الفنان محمود شكوكو له مسرحية مصورة وتذاع على الفضائيات المختلفة وهى مسرحية "الزيارة انتهت" بطولة شويكار وعبد الله فرغلى وأحمد راتب وعلى الغندور وأحمد عقل ومحمد جبريل وفاروق فلوكس وآمال شريف وماهر سليم ومحمد البشارى وإخراج المخرج الكبير سمير العصفورى وقدمت على المسرح المصرى فى عام 1983م وهى آخر أعمال الفنان محمود شكوكو على المسرح المصرى وقد استطاع شكوكو أن يصل إلى الناس بصنعته فى فن الكوميديا المعبرة عن بساطة الشارع، وطيبة الإنسان المصرى بأسلوبه السهل الممتنع، حتى أصبح صاحب مدرسة كوميدية لاتزال باقية فى وجداننا رغم مرور سنوات طويلة على وفاته فى 21 فبراير 1985.