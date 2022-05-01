شاهد محمد إمام وعمر متولي بملامح متغيرة تمامًا قبل الشهرة – «فيديو»

كتب امير فتحي في الأحد 1 مايو 2022 05:43 صباحاً - تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديم للفنان محمد إمام والفنان عمر مصطفى متولي، وهما يتحدثان عن النجم الكبير عادل إمام، وذلك أثناء إحدى المناسبات العائلية الخاصة بأسرة الزعيم.

وظهر محمد إمام وعمر متولي، بملامح متغيرة، حيث إن اللقاء تم تسجيله قبل دخولهما مجال التمثيل، فكانا في مرحلة الدراسة الجامعية، حتى إن صوتهما كان مختلفًا بعض الشئ أثناء اللقاء.

وتحدث محمد عن علاقته بوالده الفنان عادل إمام، وقال إنه صديق الكل ويخاف عليه هو وشقيقيه كما أنه يتميز بالطيبة الكبيرة.

وتحدث الفنانا عمر مصطفي متولي عن علاقته مع والده الراحل الفنان مصطفى متولي قائلًا: “صاحبنا كلنا بيحبنا وبيحب الشباب كلنا، وبيحب يجمعنا كلنا نقعد نهزر ونتريق على دا ودا”.

بينما تحدث محمد إمام عن علاقته مع والده الزعيم قائلا: “في أي موقف وفي كل المشاكل، أي حاجة بتحصل بيبقا واقف جنبنا أوي بيبقا خائف علينا اوي، ودايما يحرص علينا وعاوزنا جنبه علطول، هو طيب أوى وبحبه”.

زواج مصطفى متولي من شقيقة عادل إمام

وتزوّج الفنان الراحل مصطفى متولي من إيمان، شقيقة عادل إمام، وأنجب منها أبناءه الثلاثة عمر والذي عمل أيضاً ممثلاً في العديد من الأفلام والمسلسلات، وعصام وعادل، وبسبب ظهوره المتكرر مع عادل إمام إتُهم مصطفى متولي بأنه تسلق الفن بسبب رابطة القرابة معه، لكنه حاول إثبات موهبته بمشاركته في أعمال أخرى مختلفة.

ردًا على مجاملة عادل إمام له تحدث أحمد زكي في أحد البرامج، وقال إن مصطفى متولي في الاساس درس في معهد المسرح للتمثيل، وإن لا وساطة في الفن ولولا موهبته لما شارك في هذه الأعمال، وكذلك إن جميع الفنانين يتمنون العمل معه.

من ناحية أخرى، توفي مصطفى متولي عام 2000 عن عمر ناهز الـ51 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء مشاركته في عرض مسرحية “بودي جارد” بطولة عادل إمام ورغدة، وتم استبداله وقتها بالممثل محمد أبوداوود.

فيلم الواد وأبوه لمحمد والزعيم عادل إمام

وعلى صعيدٍ آخر، يستعد محمد إمام خلال الفترة المقبلة للتعاون مع والده عادل إمام في فيلم الواد وأبوه، ويعتبر هذا الفيلم هو العمل الفني الذي سيعيد عادل إمام للسينما بعد غياب اثني عشر 12 عامًا.

وخلال الفترة الحالية يقوم مؤلف العمل بوضع التفاصيل النهائية الخاصة بقصة الفيلم، وبعدها سيقوم باقي صناع العمل بإعداد التحضيرات الخاصة بلوكيشن التصوير.

يُذكر أن آخر أعمال محمد إمام السينمائية هو مشاركته فى بطولة فيلم “لص بغداد” وشاركه كل من: فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة وأحمد رزق، الذى يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، الفيلم من إنتاج سينرجى فيلمز.

كما يستعد محمد إمام لطرح فيلمه الجديد “فيلم عمهم“، في دور العرض السينمائية بمصر وبجميع الدول العربية، ونشر محمد إمام صور تشويقية له بالشعر الأشقر من كواليس الفيلم المرتقب، وذلك عبر حساباته الرسمية المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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