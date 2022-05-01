كتب امير فتحي في الأحد 1 مايو 2022 03:50 صباحاً - زارت نجمة هوليود الشهيرة أنجلينا جولي مدينة لفيف الأوكرانية اليوم السبت وتوقفت في مخبز وذهبت إلى محطة للسكك الحديدية للقاء بعض السكان الذين شردتهم الحرب مع روسيا، حسب ”رويترز“.
وجولي (46 عاما) مبعوثة خاصة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي تقول إن أكثر من 12.7 مليون شخص فروا من ديارهم خلال الشهرين الماضيين وهو ما يمثل نحو 30% من سكان أوكرانيا قبل الحرب.
وخلال زيارة جولي بدأت صفارات الإنذار تدوي فخرجت مع مساعديها بسرعة من المحطة وركبوا سيارة كانت في انتظارهم.
وأثناء توجهها الى السيارة سألها احدهم “هل انت خائفة؟” فأجابته: “لا أهتم”.
كانت هذه تفاصيل خبر أنجلينا جولي تزور لفيف الاوكرانية وتغادر بعد سماع دوي صفارات الانذار.. واحدهم يسألها: “هل انت خائفة؟”.. فكيف اجابته؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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