شكرا لقرائتكم خبر عن يوتيرن الحلقة 29.. كريم قاسم آخر أوراق انتقام ريهام حجاج فى الحلقة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 29 من مسلسل "يوتيرن" بطولة النجمة ريهام حجاج، ذهاب توفيق عبد الحميد إلى زوجته الثانية "نورهان" فى بيتهما، لكنه لم يجدها، فقد أخذت ملابسها وأغراضها ورحلت، وأرسلت له رسالة صوتية على "واتس اب" أنها رحلت من أجله وحتى تنتهى مشكلاته مع زوجته وابنه، ويكلف توفيق عبد الحميد، "وليد" هشام عاشور بالبحث عنها فى حي محرم بك فى الإسكندرية.

بدأ خالد "كريم قاسم" فى تنفيذ مخططه بتشويه سمعة مستشفى الدكتور حاتم "توفيق عبد الحميد" عن طريق منشورات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعى، ويبلغ الدكتور حاتم شرطة الإنترنت في محاولة لإيقاف تلك الحملة.

وينتظر خالد مواجهة جديدة مع ابنة خالته يارا (ريهام حجاج) التي بدأت في الانتقام ممن أذاها، ليأتي الدور على خالد، فما خطة خالد في الوقوف في وجه يارا بالحلقة الأخيرة؟

يُعرض مسلسل يوتيرن للنجمة ريهام حجاج، على عدد من القنوات المختلفة، حيث يبدأ العرض من قناة cbc بالتزامن مع وقت الإفطار الساعة 6:15، كما يعرض فى نفس التوقيت على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى.

فى حين تقوم قناة المحور بعرضه الساعة 8 مساء، على أن يعرض بعدها على شاشة قناة ON فى تمام الساعة 10:30، ثم يتم عرضه بعدها على قناة الحياة الساعة 11:30 مساء.

المسلسل تدور أحداثه حول "يارا الكردى" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.

مسلسل "يوتيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة، ON ومنصة watch it، والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسى صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.