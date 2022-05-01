شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 29.. خطاب النهاية بعزل محمد مرسى وإسقاط حكم الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل "الاختيار 3 - القرار" والتى تحمل اسم "النهاية"، اجتماع وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسى مع القوى السياسية والدينية الذى اتفق فيها مع كافة القوى على وضع خارطة طريق للسير عليها فى الفترة المقبلة وعزل الرئيس محمد مرسى على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا مهمة تسيير البلاد.

يؤكد السيسى فى الاجتماع أن القرار الذى سيتخذه سوف يدفع ثمنه هو وأبناؤه من الجيش والشرطة، وبالفعل يعلن السيسى بيانه التاريخى بعزل الرئيس محمد مرسى وتعطيل العمل بالدستور، وسط فرحة كبيرة فى الميادين، مع عرض مشاهد حقيقة من ميدان التحرير بعد إعلان البيان تحت عنوان الشعب أسقط النظام، بعدها السيسى يتجول فى الشوارع بدون حرس لمتابعة ردود الأفعال بنفسه فى الشارع.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يُعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصري، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.