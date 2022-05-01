شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 29.. وزير الدفاع يعقد اجتماعا طارئا مع كل القوى السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل "الاختيار 3 - القرار" والتى تحمل اسم "النهاية"، نية وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السياسى فى المحاولة مع الرئيس محمد مرسى مرة أخرى، وذلك من خلال الطلب من شخصيات مقربة من الرئيس لإقناعه بالاستفتاء الشعبى، فى ظل تطور الأمور وظهور بوادر دخول مصر فى دوامة العنف خاصة فى ظل التقارير الأمنية التى تقول ذلك.

يوافق مرسى على اقتراح السيسى، ولكن فقط بعد سنة، وهو ما يؤكد للسيسي ضرورة التحرك، واستعرضت الحلقة المؤتمر الشعبى الذى أقامه محمد عبد العزيز قائد حركة تمرد، لإعلان "مليونية النهاية" التي تدعو لمسيرات النهاية ضد حكم مرسي وجماعته، واستمر خروج ملايين المصريين في مسيرات شعبية كبيرة تدعو لإسقاط حكم الاخوان والرئيس محمد مرسي.

يطلب السيسى من عباس كامل اجتماعا عاجلا مع كل القوى الوطنية، وفى نفس الوقت يتم عرض مشاهد حقيقية من التظاهرات فى مختلف المحافظات، أما ضابط المخابرات العام مروان العدوى أحمد عز يتم إخباره بأن هناك عناصر تكفيرية عديدة تتحرك إلى كمين البرث بسيناء.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يُعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصري، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.