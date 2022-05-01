شكرا لقرائتكم خبر عن بيتر ميمى: الحلقة 30 من الاختيار 3 تسجيلية مهمة جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المخرج بيتر ميمى، انتهاء الحلقات الدرامية للجزء الثالث من مسلسل الاختيار مع انتهاء عرض الحلقة 29، معلنا أن الحلقة 30 التي ستذاع غدا الأحد ستكون حلقة تسجيلية وصفها بأنها جزء من تسجيل فترة مهمة من تاريخ مصر الحديث.



بيتر ميمى

وكتب بيتر ميمى على صفحته على "فيس بوك": النهاردة آخر حلقة درامية من مسلسل الاختيار..شكرا للثقة الكبيرة أننا نكون جزءا من تسجيل فترة مهمة من تاريخ مصر الحديث.. وبشكر فريق العمل اللى احتمل المسئولية لأكتر من 3 سنين.. الحلقة ٢٩ بعنوان النهاية".

وأضاف بيتر ميمى: "غدا الحلقة 30 وهى حلقة تسجيلية مهمة جدا من إعداد ورؤية الصحفى أ.أحمد الدرينى.. ونتقابل رمضان اللى جاى إن شاء الله فى مسلسل جديد ومشروع كبير جدا بدأ تحضيره من سنين و جه وقته أخيرا.. كل سنة وأنتم طيبين وبخير".