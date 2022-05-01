شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى لـ شيكو بكواليس مكتوب عليا:نورتني وربنا يقويك علينا يا دكتور أشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم أكرم حسني، متابعيه وجمهوره، بصورة تجمعه مع الفنان الكوميدي شيكو، من كواليس مسلسل مكتوب عليا، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وكتب "إلى شيكوسبير العرب.. نورتني يا أتفه مخلوقات ربنا، ربنا يقويك علينا يا دكتور أشرف".

الجدير بالذكر أن مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

يشار أن مسلسل "مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري "k media" بمشاركة والمتحدة للخدمات الإعلامية.

يعرض مسلسل "مكتوب عليا" على شاشة قناة "dmc" يوميا في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحا، و 6 صباحا.