شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 29.. حيلة الإخوان لإيهام الشعب بأن الرئيس مازال يسيطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل "الاختيار 3 - القرار"، والتى تحمل اسم "النهاية" بمشهد ضابط المخابرات العامة مروان العدوى (أحمد عز) يجتمع بزملائه فى الجهاز، ويخبرهم بأن هناك معلومات حول استعداد الإرهابيين للقيام بأكثر من عمليه خلال الفترة المقبلة، خصوصا بعد دخول عدد من الأجانب مصر.

المشهد ينتقل لمكتب الرئيس محمد مرسى (صبرى فواز)، واجتماعه مع مدير مكتبه أحمد عبد العاطى، الذى يطلب من مرسى الاتصال بوزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسى (ياسر جلال) لاجتماع بحضور رئيس الوزراء، حيث يرغب بتعليمات من الجماعة بتصوير الاجتماع، حيث يوصلوا رسالة إلى الشعب أن الأمور طبيعية وأن الرئيس مازال يجرى اجتماعاته وأن خيوط الموقف لسه كلها فى إيدك.

عباس كامل يخبر السيسى بطلب الرئيس مرسى لاجتماع بحضور رئيس الوزراء ويرد السيسى بأنه كان سيطلب مقابلته بعدما طلب من المجلس الأعلى أن يعطوه فرصه حتى يقنع الرئيس باقتراح تانى، وهو أنه يعلن استفتاء على رئاسته طالما يرفض الانتخابات الرئاسية المبكرة، حيث يرون أن هذا الحل سيرضى كل الأطراف المؤيدة والمعارضة، ليرد عباس كامل بأن التقارير الأمنية وخصوصا اللى أتت من سيناء تقول إنهم رافضين لأى حل ومصرين على العنف.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يُعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصري، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.