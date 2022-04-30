شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 29.. مرسي يرفض اقتراح السيسي بإجراء استفتاء شعبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل "الاختيار 3 - القرار" والتى تحمل اسم "النهاية"، الاجتماع الصورى الذى أجراه الرئيس مرسى (صبرى فواز) مع وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسى (ياسر جلال) ورئيس الوزراء هشام قنديل (صبحى خليل)، من أجل تصويره وعرضه حتى يرى الشعب أن مرسى ما زال يمارس عمله ويسيطر على الأمور.

يؤكد السيسى لمرسى بأن صورة ما يحدث فى الشارع أصبحت واضحة له ولمساعديه، وأن هناك حالة احتقان تزيد كل ساعة، والناس لها مطلب رئيسى وهو اجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وكل تأخر يعرض البلد لخطر شديد، ويقترح السيسى على مرسى إعلان استفتاء شعبى على رئيس الجمهورية لمنع حالة الاحتقان بعض الشىء وتهدئة الأجواء بشكل مؤقت.

يرد مرسى على اقتراح السيسى بأنه رئيس مدنى منتخب وأقصى ما يمكن تقديمه للمعارضة هو إجراء تغيير حكومى موسع وتعديل فى الدستور الذى لا يرضيهم إضافة إلى ضمان لهم مقاعد فى مجلس الشعب، ويجيب السيسى: الناس اللى فى الشارع بقالهم 48 ساعة ومنتظرين قرار من من حضرتك وإلا الأمور ستخرج عن سيطرتنا كلنا، فهناك أكثر من 30 مليون فى الشارع يطلبون رحيل الرئيس وذلك الوضع أكبر بكثير من تغيير الحكومة.

ويضيف السيسى: "أنا حاولت بإخلاص أنقل كل اللى بيحصل فى الشارع وتكون الصورة واضحة دا كله علشان مصلحة مصر والشعب، وبعمل اللى يرضى ضميرى ويرضى ربنا سبحانه وتعالى، وفور مغادرة السيسى المكتب طلب أحمد عبد العاطى من مرسى تصوير فيديو عاجل للتأكيد فيه على الرعية ولو بالموبايل تحسبا لأى تغيير مفاجئ وبعد عرض الفيديو مباشرة تحدث اشتباكات وإطلاق نيران فى جامعة القاهرة وبين السرايات.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يُعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصري، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.