شكرا لقرائتكم خبر عن فاتن أمل حربى الحلقة 29.. "فاتن" تلتقى والدها بعد 30 سنة ووفاة والدة "سيف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل "فاتن أمل حربى"، للنجمة نيللى كريم، المذاع على قناة Cbc، علمت "فاتن" نيللى كريم بأن والدها حي ومتواجد بمستشفى الأمراض العقلية، وذهبت إلى المستشفى ووجدته بصحبة "شفيع" محمد التاجى، وحاول أن يستسمحها في بعده عنها طوال 30 سنة، ويخبرها بأنه كان يشعر بالموت كل يوم وهو بعيد عنها.

وردت "فاتن" بجحود بأنه شخص ظالم قام بالاستغناء عن زوجته وابنته لكى ينصر ست مظلومة لا يعرفها، ونصرتها بظلم أكبر منه، وأخبرته بأنها حزنت عليه، وبعد مطالبته بأن تسامحه أخبرته بأن الأموات كفاية عليهم قراءة الفاتحة، وتحدث معها "شفيع" هل ستتركين والدك بعد علمك بأنه حى، لترد "فاتن" عليه قائلة: "أبويا سابنى من 30 سنة من غير ما يقولى وأنا هابقى أجدع منه وهاسيبه بس هقوله إنى ماشية" وغادرت المستشفى.

وذهب "سيف" شريف سلامة إلى المستشفى لرؤية والدته التي لم تكن تسمح لأحد أن يدخله عليها بسبب غضبها منه، ولكنه تفاجأ بأنها توفيت، وهو الأمر الذى أفقده الوعى وأغمى عليه.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية مهمة من قضايا المرأة، وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.



مسلسل فاتن امل حربى



فاتن امل حربى ووالدها



محمد الصاوى من مسلسل فاتن امل حربى



نيللى كريم ومحمد الصاوى