شكرا لقرائتكم خبر عن منتجة No Time to Die تحطم آمال عشاق السلسلة بتأخر الجزء القادم لسنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المنتجة باربرا بروكلي، عن تأخير الجزء الجديد من سلسلة أفلام جيمس بوند، على أن تتوقف سلسلة عند فيلمها الأخير No Time to Die، وقالت في تصريحات نقلتها صحيفة فارايتي، "سيستغرق الجزء الجديد بعض الوقت".

ونقل التقرير إنه بمجرد أن أعلن دانيال كريج في عام 2019 أن فيلم No Time to Die سيكون فيلمه الخامس والأخير بشخصية جيمس بوند، وسرعان ما توالت الشائعات التي كشفت عدد من الممثلين الذين سيحلون مكانه في تقديم الجزء المقبل.

وضم التقرير عددا من أسماء النجوم والمشاهير المرشحين لتجسيد الجزء الجديد، ومنهم "توم هاردي وهنري كافيل وإدريس إلبا"، وأصبحت لاشانا لينش أول امرأة تحمل لقب 007 عندما تولى دور نومي منصب بوند في الفيلم الماضي.

وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا منذ عرضه فى دور السينما حول العالم، سواء من خلال أرقام الإيرادات أو الجوائز الذى ترشح لها العمل، كما منحت الملكة البريطانية عددًا من الخبراء وكبار الأطباء الذين قاموا بواجبهم في بريطانيا أثناء الوباء وسام الفروسية، كما منح نفس الوسام لنجم جيمس بوند دانيال كريج وإلى نجمة التنس إيما رادوكانو، حسب ما ذكر موقع الديلي ميل.