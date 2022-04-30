شكرا لقرائتكم خبر عن يوتيرن الحلقة 29.. ريهام حجاج تفضح أيمن القيسونى فى حفل على الملأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 29 من مسلسل "يويترن" بطولة ريهام حجاج، اشتراط ياسر "محمود حجازى" على أخته يارا "ريهام حجاج" الرجوع إلى زوجها يوسف "أيمن القيسونى" قبل تنفيذ وعوده بالتنازل عن قضية الحجر على والده توفيق عبد الحميد، وإعادة الأموال التي اختلسها منه.

ينظم يوسف "أيمن القيسونى" حفلا كبيرا ويدعو إليه كل معارفهم وأصدقائهم ويقدم لها اعتذارا على الملأ، وفى تلك الأثناء تطلب أميرة "نانسى صلاح" من ياسر "محمود حجازى" أن يفتح "لايف" من الحفل لترى ماذا يحدث، وتشاهد اعتذار يوسف ليارا فتستشيط غضبا.

وفى مفاجأة غير متوقعة، ترفض يارا "ريهام حجاج" اعتذار يوسف "أيمن القيسونى" وتعرض فيديهات مصورة على شاشة كبيرة داخل الحفل، تجمع يوسف وأميرة بالإضافة إلى زوجة أبيه، كما فضحت أخيها ياسر، الذى تعاون مع يوسف ضدها، وكل من شارك ضدها للنيل منها.

يعرض مسلسل يوتيرن للنجمة ريهام حجاج، على عدد من القنوات المختلفة، حيث يبدأ العرض من قناة cbcبالتزامن مع وقت الإفطار الساعة 6:15، كما يعرض فى نفس التوقيت على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى.

فى حين تقوم قناة المحور بعرضه الساعة 8 مساء، على أن يعرض بعدها على شاشة قناة ON فى تمام الساعة 10:30، ثم يتم عرضه بعدها على قناة الحياة الساعة 11:30 مساء.

المسلسل تدور أحداثه حول "يارا الكردى" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.

مسلسل "يوتيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة، ON ومنصة watch it، والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسى صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.