شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبده وأصالة وكاظم الساهر ومحمد رمضان نجوم حفلات العيد بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد موسم حفلات عيد الفكر بالسعودية تقديم 14 حفلةً غنائيةً لكبار النجوم والفنانين من مختلف أرجاء الوطن العربي للمشاركة في الاحتفالات التي تستمر طيلة أيام عيد الفطر المبارك.

وتقام الحفلات الغنائية في كل من العاصمة الرياض وجدة وأبها، وغيرها وتبدأ الحفلات الغنائية في 3 مايو المقبل، حيث يطل فنان العرب محمد عبده على جمهوره عبر مسرح المفتاحة في أبها، كما تجتمع في مدينة الرياض أصالة نصري وأميمة طالب على مسرح جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، بينما يحيي محمد رمضان حفلةً غنائيةً في جدة سوبر دوم.

وفي الرابع من مايو يقدم ماجد المهندس حفلةً في سوبر دوم جدة، بينما يحيي ليل الدمام الفنان رابح صقر في الصالات الخضراء.

وفي القصيم تأتي حفلة فهد الكبيسي وأنغام وراشد الفارس في الخامس من مايو في الصالات الرياضية بجامعة القصيم، في حين يستضيف مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي كلًّا من دحوم الطلاسي، وموضي الشمراني وإبراهيم الحكمي، ويحيي الفنان عمرو دياب حفلةً في مسرح بنش مارك في جدة.

ويحيي ليل السادس من مايو في الرياض الفنان رابح صقر على مسرح جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وفي جدة سوبر دوم يقدم محمد عبده حفلةً ساهرةً في عروس البحر، بينما يلتقي بأدائه الطربي في الدمام الفنان ماجد المهندس جمهوره في الصالات الخضراء، وأخيرًا تامر حسني على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي في العاصمة الرياض.

في حين يشهد مسرح بنش مارك مقابل رد سي مول في جدة يوم السابع من مايو حفلةً غنائيةً تجمع كلًّا من الفنانين عبادي الجوهر وعلي عبد الكريم وأميمة طالب، ويعود قيصر الأغنية العربية كاظم الساهر إلى المملكة في اليوم نفسه عبر مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي بالعاصمة الرياض، ليكون ختام الاحتفالات الفنية التي تواكب عيد الفطر السعيد عبر المملك، وهي الحفلات التي تقدمها هيئة الترفيه.