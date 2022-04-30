شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 29.. المخابرات الحربية تحبط عملية تفجير القطاع 101 بسيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل "الاختيار 3 - القرار" والتى تحمل اسم "النهاية"، استمرار تظاهرات الشعب المصرى صد حكم الإخوان والتى انطلقت أمس حيث يتوافد العديد من المتظاهرات إلى ميدان التحرير للمطالبة باسقاط حكم الإخوان والرئيس محمد مرسى، وفى جانب آخر نجح ضباط المخابرات الحربية فى القبض على التكفيري أبو عياش عقب نزول إسراء (دنيا المصرى) المكلفة بتفجير القطاع 101 مع أحد العناصر التكفيرية.

يجتمع ضابط المخابرات الحربية العقيد مصطفى خليفة (أحمد السقا) مع ضباط الجهاز، لوضع خطة تأمين إسراء ومراقبتها طوال الوقت عن طريق السلسلة التى أعطاها لها مصطفى لتحديد مكانها بشكل مستمر، وذلك لمنع تفجير المكان المستهدف، وذلك بمساعدة مهندسين الجهاز للكشف عن القنابل والمتفجرات.

أما رجال المخابرات العامة برئاسة مروان العدوى (أحمد عز) فتمكنوا من القبض على تكفيري يقوم بزرع عبوات ناسفة في سيناء، وبعد التحقيق معه كشف بأنه تلقى توجيهات من أمير الجماعة كما اعترف بالعديد من المعلومات.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يُعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصري، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.