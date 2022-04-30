بالصورة: شركة “الصبّاح” تعتذر من جمهور “بطلوع الروح”

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ 7 دقائق

قدمت الشركة المنتجة لمسلسل “بطلوع الروح” اعتذارها من جمهور العمل الدرامي بسبب تأخر عرض الحلقات الأخيرة.

وقالت شركة “سيدرز آرت” (الصبّاح) في بيان نشرته عبر حساباتها الرسمية على موقع “تويتر”:

“نعتذر من الجمهور العربي على تأجيل عرض الحلقات الأخيرة من مسلسل “بطلوع الروح”، على منصة شاهد vip نظراً لظروف صعبة وعقبات عديدة واجهت فريق العمل في التصوير”.

وأضاف البيان: “وللحفاظ على جودة العمل الفنية، تفيد الشركة أن الحلقة الأخيرة ستكون متوافرة اليوم السبت على منصة شاهد vip بموعد متأخر عن المعتاد، متمنين لكم مشاهدة ممتعة”.

وكانت الشركة أعلنت يوم الأربعاء الماضي إطلاق سراح صادق روللي المحاسب المصري في “بطولع الروح”، والذي تم اختطافه بتاريخ 16 نيسان (أبريل) الحالي من قبل مسلحين مجهولين في منطقة بعلبك شرق لبنان.

ويُذكر أنّ المسلسل القصير من بطولة منة شلبي، إلهام شاهين، وأحمد السعدني، وتأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكري.