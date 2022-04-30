بالصور.. أنجلينا جولي تزور لفيف الأوكرانية وتلتقي بنازحين شردتهم الحرب

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ 42 دقيقة

زارت نجمة هوليود الشهيرة أنجلينا جولي مدينة لفيف الأوكرانية اليوم السبت وتوقفت في مخبز وذهبت إلى محطة للسكك الحديدية للقاء بعض السكان الذين شردتهم الحرب مع روسيا.

وجولي (46 عاما) مبعوثة خاصة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي تقول إن أكثر من 12.7 مليون شخص فروا من ديارهم خلال الشهرين الماضيين وهو ما يمثل نحو 30 بالمئة من سكان أوكرانيا قبل الحرب.

واثناء زيارة محطة السكك الحديدية التقت جولي بمتطوعين يساعدون النازحين الذين أبلغوها بأن كل طبيب نفسي مناوب يتحدث إلى حوالي 15 شخصا في اليوم. وقال المتطوعون إن كثيرا من الموجودين في المحطة أطفال تتراوح أعمارهم بين عامين و عشرة أعوام.



وقالت جولي “لابد أنهم يعانون من صدمة… أعلم إلى أي مدى تؤثر الصدمة على الأطفال. أدرك أن مجرد وجود شخص ما يُظهر مدى أهميتهم، ومدى أهمية الاستماع لأصواتهم.. أعرف أن ذلك له تأثير على شفائهم”.

والشهر الماضي قامت جولي، بصفتها مبعوثة خاصة للمفوضية السامية للاجئين، بزيارة لليمن حيث يوجد أيضا ملايين الأشخاص الذين شردتهم الحرب.

وترك أكثر من 7,7 ملايين شخص منازلهم منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير، لكنهم ما زالوا في أوكرانيا، بحسب المنظمة الدولية للهجرة. وفرّ أكثر من 5,4 ملايين أوكراني من بلادهم.

وشوهدت الممثلة بزي غير رسمي وسترة رمادية وحقيبة ظهر في مقهى في لفيف حيث صورتها الأوكرانية مايا بيدوريتسكا التي نشرت المقطع على فيسبوك.

وكتبت في تعليق على الفيديو “أحتسي قهوتي وأشاهد أنجلينا جولي في لفيف، إنها جميلة جداً”.

