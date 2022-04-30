بعد التتويج بالليغا.. رئيس ريال مدريد يتحدى محمد صلاح وليفاندوفسكي

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

رفع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد راية التحدي في وجه المصري محمد صلاح نجم ليفربول بعد تتويج الفريق الملكي رسميا بلقب الدوري الإسباني.

وحسم ريال مدريد لقب الدوري الإسباني هذا الموسم بعدما حقق فوزا كبيرا على ضيفه إسبانيول برباعية نظيفة مساء السبت في الجولة 34 من الليجا.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى 81 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بفارق 18 نقطة عن غريمه برشلونة، الذي تبقت له 5 مباريات فقط (15 نقطة ممكنة).

وخلال احتفالات الريال بلقب الليجا، تحدث فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد عن نجمه الفرنسي كريم بنزيما وفرصه في المنافسة على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، خاصة مع المستويات الاستثنائية التي يقدمها وتصدره ترتيب الهدافين في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وقال بيريز في تصريحات لقناة ريال مدريد التلفزيونية: “لا أحد يستطيع أن يأخذ الكرة الذهبية بعيدًا عن كريم بنزيما بعد الآن”.

وأضاف: “لا ينبغي لأحد أن يشك في أفضلية كريم بنزيما في تحقيق الكرة الذهبية هذا العام، لا يمكنهم إنكار ذلك بعد الآن”.

وأتم رئيس ريال مدريد تصريحاته المثيرة: “كان يجب أن يفوز بنزيما أيضًا بجائزة الكرة الذهبية في السنوات السابقة، ولكن للأسف لم يحدث ذلك”.

تصريح بيريز به إشارة إلى المنافسين المباشرين لبنزيما على الجائزة المرموقة وعلى رأسهم محمد صلاح والبولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ.

يذكر أن بنزيما ساهم بصورة رئيسية في تتويج ريال مدريد بلقب الليجا، حيث سجل 26 هدفا وصنع 11 خلال 30 مباراة لعبها بالمسابقة.