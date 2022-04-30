مانشستر سيتي يكتسح ليدز ويستعيد الصدارة الدوري الإنجليزي

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

تمكن مانشستر سيتي من استعادة صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه السهل على مضيفه ليدز يونايتد برباعية دون رد.

المباراة لعبت بين الفريقين على ملعب “إيلاند رود” ضمن منافسات الجولة رقم 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم مانشستر سيتي مبكرا في الدقيقة 13 عن طريق لاعب وسطه الإسباني رودري، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف.

ومع نهاية الشوط الأول وبداية الفترة الثانية، قامت جماهير ليدز بإلقاء ورق كثيف في أوقات متفاوتة من اللقاء، فضلا عن رفع الأحذية في وجه لاعبي فريقها.

هذه الاحتجاجات من جماهير ليدز جاءت اعتراضا على مستوى لاعبي فريقهم، ومواجهته خطر الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

ورغم ما قامت به جماهير ليدز في اللقاء، إلا أنه لم يؤثر سلبا على تركيز لاعبي مانشستر سيتي في الشوط الثاني.

وفي الشوط الثاني، عزز مانشستر سيتي من فوزه بثلاثية عبر الهولندي ناثان آكي والبرازيليين جابرييل جيسوس وفرناندينيو في الدقائق 54 و78 و93.

وبذلك، احتل مانشستر سيتي المركز الأول في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة بفارق نقطة عن ليفربول الوصيف.

على الجانب الآخر، استقر ليدز يونايتد في المرتبة الـ17 بواقع 34 نقطة بفارق 5 نقاط عن إيفرتون صاحب المركز الـ18.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022

مانشستر سيتي – 83 نقطة

ليفربول – 82 نقطة

تشيلسي – 66 نقطة

أرسنال – 60 نقطة