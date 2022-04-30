مكتوب عليا الحلقة 29.. براءة أكرم حسنى من جريمة القتل وحبسه فى قضايا فساد

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 29 من مسلسل "مكتوب عليا" تحولات عديدة، أبرزها القبض على أكرم حسني "جلجل" ومعه والده إحسان "إسماعيل فرغلي" وبدوي "عمرو عبد الجليل" وعلاء "محمد طعيمة" وسيد "محمود السيسي"، ولكن ظهرت براءتهم من جريمة القتل التي حدثت داخل شقة جلجل القديمة، وبعدها اعترف جلجل بكل جرائم بدوي الذي أبلغه الضابط أنه مطلوب في عدة قضايا أخرى.

في نفس الوقت كانت الشرطة قد ألقت القبض على سلمى "هنادي مهنا" وروقة "أيتن عامر"؛ بسبب شركتهما التي حصلت كل منهما على نصفها من جلجل، خاصة أن نشاط الشركة مشبوه وبه الكثير من الفساد، فيحاول جلجل إثبات براءتهما، بعد أن ذهب إلى النيابة واعترف بأنهما ليست لهما علاقة بالشركة.

وفي مشهد مؤثر جدا التقى جلجل بسلمى واعتذر لها عن توريطها وخداعها وطلب أن تسامحه، ولكنها ترفض وتبلغه أنه تسبب في أذى كبير لها، فيدخل والدها حسام ويوبخه ويأخذ سلمى ويرحل، وأمام النيابة يلتقي جلجل بروقة ويعتذر لها أيضا، فتتعاطف معه وتبكي بعد القبض عليه وحبسه، في حين تقف عائلته بجانبه حتى والده الذي استمر طوال المسلسل ضده تعاطفا معه وبكى من أجله، وتضامن معه الجميع منهم علاء خطيب أخته وسيد صديقه المقرب.

وظهر الفنان شيكو كضيف شرف في شخصيته الحقيقية كمسجون مع جلجل في نفس الزنزانة.

تذهب روقه لزيارة جلجل في السجن وتبلغه أنها لن تتخلى عنه، ويدور بينهما حوار عاطفي، وتترك له الأكل وترحل، فيظهر على يد جلجل كلمة حديدة هي (الصبر)، وبعدها يخرج من السجن بعد براءته من كافة الجرائم التي تورط بها بسبب بدوي وقضاء مدة الحبس القصيرة، ويخرج من سجنه لتستقبله عائلته وابنه الصغير الذي رزق به من روقه، وتحدث حالة تقارب كبيرة بينه وبين والده إحسان "إسماعيل فرغلي".

يصحو جلجل من نومه في اليوم التالي فيجد مكتوبا على يده كلمة (هتموت) فيصاب بصدمة كبيرة، وتنتهي الحلقة.

جدير بالذكر أن مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم، أبرزهم عمرو عبد الجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مرة المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

يشار إلى أن مسلسل "مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري بمشاركة والمتحدة للخدمات الإعلامية.

يعرض مسلسل "مكتوب عليا" على شاشة قناة "dmc" يوميا في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحا، و 6 صباحا.