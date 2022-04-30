شكرا لقرائتكم خبر عن فاتن أمل حربى الحلقة 29.. "ميسون" تروى ما حدث لزوجها والقدر ينقذها من تهديد "حسين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل "فاتن أمل حربى"، للنجمة نيللى كريم، والمذاع على قناة Cbc، تحدث المحامية "راندا" جيلان علاء مع بعض السيدات بالمحكمة وتوجيهم بأن يقومون برفع مذكرات طعن في قانون الأحوال الشخصية حتى يحظى الأمر بالاهتمام.

وتلقت "ميسون" هالة صدقى، اتصالاً هاتفيًا من "حسين" جمال يوسف صديق زوجها المختفى الذى يريد التمثال الفرعونى وأخبرها بأنه منذ عام كان مع عادل في في عربيته وأنزله على الطريق بعدما شعر ببعض التعب ولما سمعت صوت عربية وببص لقيتها عربيتك يا ميسون وأخبرها بانه لديه فيديو بعدما قامت بقتل زوجها والقائه في الصحراء، كما ساومها به بأنه يريد التمثال وفلوس.

وتحدثت "ميسون" أحد القساوسة واعترفت له بأنه تخفى سر وهو أنه منذ عام واتصل بها زوجها عادل وطلب منها المجئ سريعا وأرسل لها لوكيشن بمكانه وبعد ذهابها له وجدته ملقى على الطريق وشبه بيموت وقامته بحمله في سيارتها وتريد نقله إلى أقرب مستشفى ولكن "عادل" كل همه كان مصمم على انى أقوم باعطائه سرنجة في يده ولا أعلم ما هذه الجرعة بالضبط وزعق ليا، وعملت له ما طلبه منها، ولا تعلم هل هذا صح أم خطأ ومن وقتها لا تعلم الخروج من هذه الأزمة.

وفى اليوم التالى، ذهبت "ميسون" للاطلاع على احدى الجثث للتعرف عليها اذا كانت لزوجها أم لا، لتجد أن هذه الجثة تعود إلى "حسين" جمال يوسف الذى قام بتهديدها لتشكر ربنا بأنه أنقذها من هذا الشخص.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية هامة من قضايا المرأة وألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.



جمال يوسف من مسلسل فاتن امل حربى



هالة صدقيى من مسلسل فاتن امل حربى



ميسون من مسلسل فاتن امل حربى