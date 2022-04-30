شكرا لقرائتكم خبر عن "فى بيتنا روبوت 2" الحلقة 29.. هشام جمال يخدع زوجته بشبيه آسر ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة 29 من مسلسل في بيتنا روبوت 2 بطولة هشام جمال وليلي أحمد زاهر، والتى تذاع يوميًا على قناة الحياة في الساعة السادسة والنصف مساء، الكثير من الأحداث، حيث ذهب يوسف للتمرين في الجيم مع لذيذ وأصيب أثناء التمرين، وكان موجودًا في الچيم حينها سامح المنافس له مع الروبوت "متين".

علي جانب آخر، كانت ليلى تحاول أن تصلح بين يوسف "هشام جمال" وصديقه علاء الذي كان سببًا في ضياع المستوى الخامس من مسابقة الروبوت بعدما عرض على الحكم "سليمان عيد" رشوة، ورفض هشام رفضًا تامًا، ونجد علاء في منزله ينظفه وطلبت منه لبنى زوجته أن يأتي معها لطبيبة النساء ويذهب بالفعل وتعامله الطبيبة معاملة سيئة.

يخبر يوسف سارة زوجته أنه أحضر لها مفاجأة ويطرق باب منزلهما فتفتح سارة وتجد أمامها آسر ياسين، ونجد بعد ذلك أنه شبيهه وليس هو ولكن سارة تخدع وتعتقد أنه آسر ياسين وترحب به وتخبره كم تحبه، وعندما يهم على الانصراف تصر سارة أن توصله لسيارته وكان يقف رجل غريب أمام منزلهما يتحدث لأحد الأشخاص ويتضح أنه منتظر أحد ليصدمه بالسيارة وبالفعل يسير بسرعة اتجاه سارة ولكن يشعر لذيذ بالخطر فيدفع سارة ويصدم هو بالسيارة.

مسلسل في بيتنا روبوت بطولة هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيرى عادل والعمل فكرة أحمد محيى وأحمد المحمدي وسيناريو وحوار عمرو وهبة وإخراج أسامة عرابى وإنتاج شركة روزناما للمنتج هشام جمال.

وتدور قصة الجزء الثاني حول ظهور مهندس منافس جديد ليوس (هشام جمال) بشركه منافسه ويقوم بتصنيع روبوت منافس يتميز بالقوة اسمه "متين" وتدور بينهم مسابقات لتحديد الروبوت الأفضل على مدار الحلقات، وعلى الجانب الآخر، يفاجئ يوسف وساره بحملها في أول حلقه وتظهر معاناة ومشاكل االزواج في فترة الحمل .