شكرا لقرائتكم خبر عن الكبير أوى 6 الحلقة 29.. إياد نصار ينفعل على جونى.. وحزلقوم يرقص مع أحمد سعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 29 من مسلسل الكبير أوى 6، بوصول الفنان إياد نصار على السجادة الحمراء لمهرجان المزاريطة السينمائى، وسأله هجرس "محمد سلام" عددًا من الأسئلة السريعة كأنه المطرب وائل جسار لينفعل عليه ويتركه ويمشى، كما سأل جونى "أحمد مكى" الفنان فتحى عبد الوهاب عن الطفلة التى يحملها واعتقد أنها ابنته ليبلغه فتحى أنها طفلة تركتها أمها له عند مدخل المهرجان وليست ابنته.

ثم وصل الفنان أحمد سعد المهرجان واستقبلته مربوحة "رحمة أحمد" بأغنيته "الملوك" وبعد ذلك جاء حزلقوم وسلم عليه ورقصوا معًا على "بحبك يا صاحبى"، وطالب الدكتور ربيع "بيومى فؤاد" بأن يأتى الكبير لكابينة التصوير ليبلغه أن حزلقوم جاء بدوبليرات لفنانين رحلوا مثل أم كلثوم وعبد الحليم وتسأل مربوحة أم كلثوم عن أعمالها القادمة لتبلغها أنها سوف تقدم دويتو مع أبو الأنوار.

ويقابل جونى الفنان إياد نصار ويسلم عليه أنه المطرب وائل جسار ليغضب عليه كثيرًا ويترك المهرجان ويدخل الكبير معه النجمة شيرين رضا ويريد أن يشربها عصير لتأتى مربوحة وتبلغه أنه فى كارثة ويجب ترك شيرين لحل الأزمة وتقول مربوحة لها إن إطلالاتها ليست على المستوى، ثم يفتتح حزلقوم المهرجان.

ويعرض مسلسل " الكبير أوى 6” فى تمام الساعة 6:20 مساء، على أن يعاد فى تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالي، ويعرض حصرياً على قناتى ON وON دراما ومنصة Watch it الرقمية .

مسلسل "الكبير أوى" من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندى.