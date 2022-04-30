أحمد سعد يعلن استقبال مولوده الأول من زوجته علياء بسيوني

كتب امير فتحي في السبت 30 أبريل 2022 08:43 مساءً - أعلن الفنان ” أحمد سعد ” عن استقباله لمولودته الأولى من زوجته مصممة الأزياء ” علياء بسيوني ” في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام .
وظهر أحمد سعد في الفيديو وهو يحمل مولودته بين أحضانه ويردد في أذنيها الآذان فور ولادتها .. وكشف في تعليقه على المقطع عن اختياره لإسم (عليا) لإبنته .
فكتب أحمد سعد قائلا : ” الحمد لله والشكر لله .. رزقنا الله ب عليا احمد سعد .. اللهم اجعلها من الصالحين الأبرار ” .
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