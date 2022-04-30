لطيفة تتابع هذا المسلسل في رمضان.. مفاجآت بانتظار جمهورها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت النجمة التونسية لطيفة، عن الأعمال الفنية التي تتابعها خلال شهر رمضان الحالي، وأكّدت أن عائلتها سوف تقضي إجازة عيد الفطر معها في مصر.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “زي كل سنة”، عبر راديو “9090”: “رمضان هذا العام يمرّ سريعاً، لكنه يحمل طابعاً مصرياً خالصاً، وعائلتي جاءت من تونس ودبي لقضاء العيد هنا”.

وأضافت: “أتابع سلسلة “الاختيار” منذ انطلاقتها، ولم أفوّت حلقة واحدة، وأشاهد إعادة الحلقات أيضاً، فهو توثيق مهم لأيام صعبة مرّت علينا، ورغم صعوبتها، فأنا سعيدة أنني أسترجع تلك الأيام”.

وتابعت: “أشعر بفخر واعتزاز وشرف وعزة وكرامة، وألف رحمة لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم كي نعيش”.

ونفت تحضيرها أعمالاً درامية، وكشفت عن استعدادها لطرح أغنيات جديدة تفاجئ جمهورها، مشيرة إلى أنها تجد غايتها من التمثيل في الأغنيات التي تصورها فيديو كليب.