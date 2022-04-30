تسريبات “الاختيار 3”.. قيادي “إخواني” يهدد السيسي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شهدت الحلقة السابقة من مسلسل “الاختيار” في جزئه الثالث، تسريباً جديداً حيال جماعة “الإخوان المسلمين”.

وقال القيادي خيرت الشاطر (خالد الصاوي): “هي الإشكالية إن المزاج العام للناخب المصري هو مزاج إسلامي، فالتحدي الحقيقي أننا لو وافقنا ودي أزمة عندنا يعني إحنا هنا بنسوق لفكرة لا إحنا فعلاً في ورطة كلنا لإني الشخصية دي قدام الشخصيات الإسلامية المطروحة فرص نجاحها مش عالية هي دي الإشكالية”.

وأضاف: “المزاج العام كدا العوا (محمد سليم العوّا الأمين العام السابق لاتحاد علماء المسلمين) سهل يا ريت… حازم (القيادي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل) هو اللي هينجح كل الاستطلاعات الموجودة دلوقت نمرة واحد”.

ووّجه الشاطر تهديداً للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (ياسر جلال): “إحنا أقوياء، ونستطيع فرض السيطرة، وشباب الجماعة على الاستعداد للشهادة، ولذلك مش عاوزين صدام مع الجيش، إحنا مش عاوزين صدام مع الجيش، البيانات اللي عمالة تطلع؛ بتشعلل مشاعر الناس، لو تصورك إن الإخوان ما يقدروش يواجهوا الجيش، ده وهم”.