أنجلينا تحاول إفساد علاقة براد بأولاده.. مصدر مقرب يكشف التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف موقع “يو إس ويكلي” نقلاً عن مصدر مقرب من النجم براد بيت أنه قلق من أن تكون طليقته أنجلينا جولي تحاول تشويه صورته وعلاقته مع أبنائهما الستة، وذلك بهدف حرمانه من حضانة أطفاله أو حتى رؤيتهم.

وأشار المصدر إلى أن براد على يقين بأن أنجلينا لن توافق أبداً على الحضانة المشتركة وتحاول كسب الوقت عبر المراوغة. وهي تتبع حيلاً قانونية حتى يبلغ عمر الأطفال 18 عاماً وتتمكن حينها من حرمانه من رؤيتهم إذ إنه لا يمكن إجبارهم قانونياً على زيارته.

وتابع المصدر مؤكداً أن براد بيت لن يستسلم لأنه يحب أطفاله، ويرغب في رؤيتهم والمشاركة في رعايتهم، بعيداً عن خلافه مع أنجلينا.

يذكر أن براد بيت رفع مؤخراً دعوى قضائية ضد زوجته السابقة انجلينا جولي، بعدما قامت ببيع اسهمها في المزرعة التي تتشاركها معه، وذلك من دون موافقته او اعلامه بالأمر.

وقد سبب ذلك ضرراً كبيراً لبراد، خاصة بعد تكريس كل امواله وجهده لنجاح صناعته في المزرعة، وتحقيق ايرادات عالية من خلال صناعة النبيذ.