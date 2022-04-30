هجوم لاذع على أصالة.. “مفكرة أنها السيدة زينب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: هاجمت الإعلامية الكويتية فجر السعيد المطربة المصرية أصالة نصري بحدة، متهمة إياها بالشماته في موتها.

وقالت في برنامج “غبقة للفجر” عبر قناتها في موقع “يوتيوب”: “أنا عندي خلاف شخصي حالياً مع أصالة لأنها وأنا مريضة نزلت بوست تترحم علي إن أنا مت وفيما معناه إن أنا مت حوبة، يعني هي أعطتني حوبة على أساس انها السيدة زينب (ابنة علي بن أبي طالب)، والمستشفى قالها إن ما مسحتي البوست حترفع عليكي قضية لإنها ما تزال حية، فمسحت البوست، وأنا بالنسبة لي لن أغفر لأصالة ما حييت”.

وأضافت: “كل شيء ممكن تتكلمين فيه إلا الموت، وإنتي وحدة انشليتي وضاعت بلدك وانطردتي من بلدك ومريتي بمشاكل عديدة وشفتي بلاوي عديدة ولو نتشمت بيكي كان نقول صار شذي علشان حوبتي وبيصير فيش علشان حوبتي، لكن ما نتشمت فيش”.

وأوضحت السعيد بعض أسباب استيائها من غريمتها: “تصريحات أصالة لا تزعجني ولكن ما أزعجني هو صعودها على مسرح في السعودية وقدمت فيه الشكر لدولتي مصر والسعودية، وتجاهلت البحرين التي لولا جواز البحرين ما كانت أصالة دخلت السعودية لأن الجواز السوري عليه إكس”، وكذلك الإمارات التي عاشت فيها لفترة طويلة”.

وتابعت: “أنا التي يحرقني هي ممكلة البحرين التي اعتبرها بلدي الثاني، ولا أقبل تجاهلها أو الإساءة إليها بقصد أو بدون”.

وختمت بقولها: “اللي يتمنى الموت ويصف آخر أنه مات ويسعد في موت آخر حتى لو كان عدوه هاد بالنسبة لي مو إنسان وبالتالي أصالة ليست إنساناً ولا كلامها له قيمة”.