رابح صقر برد حاسم على تصريحات محمد عبده.. “عالهادي عالهادي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رد الفنان السعودي رابح صقر على تصريحات مواطنه الفنان محمد عبده، المسيئة للراحلين أبو بكر سالم وطلال مداح، وذلك بطريقة دبلوماسية بعيدة عن الهجوم.

وكان المشهور نايف مدخلي قد غرد عبر حسابه الرسمي الخاص في تويتر، مدافعاً عن فن وأعمال الراحلين أبو بكر سالم وطلال مداح، حيث كتب: “مع تقديري للفنان الكبير محمد عبده، فأغنية طلال مداح وطني الحبيب وأغنية أبو أصيل يا بلادي واصلي، أغاني خالدة محفورة في الذاكرة والوجدان، وهي إرث وطني عظيم، العبرة ليست بالعدد”.

ليعلق الفنان رابح صقر على المنشور كاتباً: “نايف كلنا نحب محمد عبده، اللقاء هذا في إسقاطات كثيرة، أستاذنا محمد عالهادي عالهادي”، وذلك في في معرض رده على تصريحات “فنان العرب” في برنامج “مراحل” من تقديم الإعلامي ​علي العلياني.

يشار إلى أن الفنان السعودي محمد عبده، أحدث موجة غضب عارمة، عقب سخريته من لحن أغنية “يا بلادي واصلي” للفنان أبو بكر سالم وتشبيهه لها بالسيارة المعطلة، قبل أن يتهم الراحل طلال مداح بسرقة لحن أغنيته “غنوا معايا للسمر” ووضعها على أغنية “وطني الحبيب”، مشيراً إلى أن إرثهما الغنائي يندرج في خانة الأعمال الرومانسية وليس الوطنية.

وكان عبده اعتبر أن طلال مداح وأبوبكر سالم تركا إرثاً غزلياً، لكن الإرث الوطني هو الذي يبقى، وهو ما لم يتركانه.

ورأى أن على الفنان أن يعطي أحسن ما لديه لوطنه، مؤكداً أنه يتحدث كناقد وكشخص عاش معهما المرحلة تلك وأنه كان يقول رأيه للراحلين أمامهما.