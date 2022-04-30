إيلون ماسك.. هل يتدخل بقضية آمبر هيرد وجوني ديب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المعنية بأخبار المشاهير صورة قديمة لرجل الأعمال الشهير إيلون ماسك خلال علاقته العاطفية بالفنانة العالمية الشهير آمبر هيرد.

وظهر ماسك في الصورة المتداولة وهو ممسكاً بيد هيرد وعلى وجهه كدمات وعلامات زرقاء، مما رجح تعرضه للعنف على يد نجمة هوليوود مثل نظيره الفنان جوني ديب زوج آمبر هيرد السابق.

وتم تداول الصورة على نطاق واسع مع تعليقات تؤكد أن جون ديب ليس الوحيد الذي كان ضحية للعنف المنزلي من قبل آمبر هيرد.

من ناحية أخرى حول المحاكمة المثيرة للجدل بين الممثل الأميركي الشهير جوني ديب، وزوجته الممثلة آمبر هيرد، في ولاية فرجينيا الأميركية، كشفت معلومات أن الملياردير إيلون ماسك لن يدلي بشهادته.

وكان محامي آمبر هيرد أكد خلال المحاكمة الأسبوع الماضي، أن الإساءة الجسدية واللفظية التي تعامل بها جوني ديب خلال زواجهما، تعود إلى “هوس” الممثل الشهير بالملياردير الأميركي إيلون ماسك.

وكان لماسك علاقة حب قصيرة مع هيرد، قبل ارتباطها بديب، ما أثار عدوانية وغيرة ديب.

وتشير بعض التقارير أن قرب العلاقة بين هيرد وماسك، الذي ساعدها بالتواصل مع اتحاد الحريات المدنية الأميركية.

وبدأت أزمة جوني ديب عندما اتهمته بالإساءة إليها وضربها، حيث نشرت هيرد عام 2020 مقالاً في صحيفة واشنطن بوست قالت فيه إنه كان يسيء معاملتها.

يذكر أنه وفقاً لفوكس نيوز، فإن اتحاد الحريات المدنية الأميركية هو من ساعد هيرد وأشرف على كتابة وتنقيح المقال قبل نشره مع واشنطن بوست، ليقرر ديب مقاضاة هيرد بسبب مقالها.

كما استطاع ديب أن يكسب تعاطفاً كبيراً بعد تسجيل مسرب، تعترف فيه آمبر بأنها من قامت بضرب زوجها السابق، وقامت بقذفه بالأواني والمزهريات في المنزل.

ويخضع الطليقان حالياً لقضية قانونية في محكمة بولاية فرجينيا بالولايات المتحدة الأميركية، حيث رفع ديب دعوى تشهير ضد زوجته السابقة مقابل 50 مليون دولار، وعارضت هيرد بقضية أخرى مقابل 100 مليون دولار.