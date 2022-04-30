إيرينا شايك بطلة كليب ماجد المهندس الجديد.. “وعرفتك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداول جمهور الفنان ماجد المهندس مقطعًا من أغنيته الجديدة المُقرر طرحها بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث يَظهر النجم العراقي وقد تعاون في هذا العمل مع عارضة الأزياء الشهيرة إيرينا شايك.

أغنية ماجد المهندس الجديدة بعنوان “وعرفتك” وهي باللهجة المصريّة ومن كلمات تركي آل الشيخ وألحان وليد سعد.

من جانبها كانت إيرينا شايك نشرت صورة من كواليس تصوير الفيديو كليب عبر خاصية القصص المصورة بحسابها في إنستغرام وعلقت: “رحلة إلى الإمارات العربية المتحدة لمدة 24 ساعة”، لكن دون الكشف عن تفاصيل الرحلة القصيرة التي قامت بها إلى دبي

لكن جمهور ماجد المهندس تداول الصورة التي نشرتها مع مقتطف من الفيديو كليب ليتبين أن إيرينا شايك هي مفاجأة الكليب الذي سيصدر في العيد.

على صعيد أخر من المقرر أن يحيى المطرب العراقي ماجد المهندس، حفلاً غنائياً في المملكة العربية السعودية، ضمن حفلات موسم الرياض 2022.

يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 6 مايو القادم، في الصالة الخضراء بالدمام، وتبدأ أسعار التذاكر من 225 ريال سعودي.

وكان ماجد المهندس طرح أحدث أغانيه على موقع يوتيوب، والتي تحمل اسم “مسكين”، والأغنية من كلمات فيصل الشعلان، وألحان محمد طويحي، توزيع سيروس، كما طرح أغنية جديدة تحمل اسم “حرام تروح” وهي من كلمات أحمد علوي، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع ميثم علاء الدين.

وكان ماجد المهندس طرح مؤخرًا أيضاً أغنية باللهجة اللبنانية تحمل اسم “كيفك” على موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات سمر هنيدي، وألحان محمود الخيامي وتوزيع موسيقي روكيت.