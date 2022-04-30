شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مصطفى يؤدى مناسك العمرة ويزور الروضة الشريفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار النجم والملحن عمرو مصطفى السعودية لأداء مناسك العمرة، قاصدًا زيارة الروضة الشريفة بالمدينة المنورة، ولم تخلُ زيارة عمرو من جولة سياحية تعرف فيها على الآثار التاريخية فى جدة القديمة "البلد" وعبر عن انبهاره بهذا التاريخ، وقال: "بالرغم من زيارتي المتكررة إلا أن هذه هى المرة الأولى التي أشاهد فيها السعودية من منظور سياحي تاريخي، ومنبهر جدًا بالتاريخ والأصالة والفن والحضارة، والتغير الملحوظ الذي تشهده السعودية اليوم.

كما عبر عمرو مصطفى عن سعادته بمقابلة الكثيرين من المصريين المقيمين في السعودية، والترحيب الذي وجده من الجهتين جعله يشيد بالشباب السعودي وكرم الضيافة، وعبر عن حبه من خلال أغنية "شامخ بمجدك" بصوت الفنان راشد الماجد.

وعن شهرته هذا العام بجملة "في رمضان"، عبر عمرو عن سعادته بهذا الانتشار الذي يعكس سلوكًا إيجابيًا، بالتوقف عن أي فعل غلط في رمضان، واعتبر أن هذا الانتشار هو طريقة جديدة للتعرف على مزيد من الجمهور.

يذكر أن خلف هذه الزيارة "روح السعودية" التي تشرف وتقوم عليها الهيئة السعودية للسياحة التي تعمل بشكل مستمر وكبير على أن تكون السعودية هي المقصد الأول للسياح على مستوى العالم بشكل عام والعالم العربي على وجهه الخصوص.