شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يرزق بمولودته الجديدة "عليا" ويؤذن فى أذنها فور ولادتها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رزق الفنان أحمد سعد، بمولودته الجديدة التى أطلق عليها اسم "عليا"، على اسم والدتها وزوجته علياء بسيوني، داعيًا الله أن يجعلها من الصالحين الأبرار.

ونشر سعد، فيديو مع طفلته عليا، عبر حسابه على إنستجرام، وظهر وهو يؤذن لها، صحبه بتعليق: "الحمد لله والشكر لله.. رزقنا الله بـ عليا أحمد سعد، اللهم اجعلها من الصالحين الأبرار".

وكان النجم أحمد سعد، طرح مؤخرا بمناسبة شهر رمضان الكريم، دعاء دينيا يحمل عنوان "طالب رحمتك" من كلماته، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع محمد عاطف الحلو، ويتناول الدعاء اللجوء إلى الله، بطلب الرحمة والمغفرة، والمساعدة على التوبة، والندم على فعل المعاصى.. دعاء "طالب رحمتك" تقول كلماته:

يارب طالب رحمتك دي ذنوبي سارقاني

ولولا رضاك ومحبتك مقدرش أعيش تاني

فوضت أمري إليك على بابك أقبلني

ده في كل هم وضيقه يارب بتعيني

يارب توبه نصوحه منك من الدنيا تكفيني

أو ركعه فيها القلب مخلص في عمري تكفيني

عارف يارب البعد مني وبرحمتك مستور

وحياة نبيك خدني مني متخلنيش مكسور.











