شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء مسلسل Batwoman بعد عرض ثلاثة مواسم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية، عن إلغاء عرض وتجديد مسلسل الحركة والخيال Batwoman، بعد أن تم عرضه لمدة ثلاثة مواسم عبر منصة CW الأمريكية، وحقق نجاحًا كبيرًا خلال فترة عرضه طوال 51 حلقة منذ 2019.

ونقلت صحيفة فاريتي في تقرير لها تغريدة كارولين دريس، عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، والتي أكدت فيها أن مسلسل Batwoman لن يعرض لموسم رابع، مضيفة "يا لها من 51 حلقة، شكرًا لكل المنتجين والممثلين وطاقم العمل، شكرا لكم أيها المشاهدين، نحن نحبكم."

بدأ بث فيلم Batwoman على قناة The CW في عام 2019، وشهد العمل أكثر من ممثلة رئيسية، ولعبت روبي روز في الأصل دور البطولة في المسلسل، لكنها خرجت بعد الموسم الأول، ادعت لاحقًا أن ظروف العمل غير الآمنة أدت إلى خروجها، بالإضافة إلى مشاكل مع النجم المشارك دوجراي سكوت، ومن ثم تم الاستعانة بالممثلة جافيسيا ليزلي لتقديم الشخصية.