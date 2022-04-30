شكرا لقرائتكم خبر عن طارق علام يختتم تصوير برنامج "كلام من دهب" ويقدم فقرات إنسانية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الإعلامي طارق علام تصوير برنامج كلام من ذهب الذي يذاع خلال موسم رمضان الحالى على قناة المحور.

ويواصل من خلاله مشوار الحب والعطاء وجبر الخواطر مع المواطنين، والتقي طارق في اليوم الأخير مع سيدة من الأقصر تبيع بعض الخضار بمرض جعلها لا تتحرك وتجلس علي كرسي متحرك ووسط دموعها وفرحتها بالجائزة تدعو لمصر وللبرنامج.

والتقي أيضًا بسيدة أخري من شبين القناطر تأتي إلى القاهرة نجت من حادث خطير وتقوم ببيع الجبن والالبان حتي تتمكن من تربية أبنائها وهي حامل في الشهر السادس وتفوز بالجائزة وسط فرحة عارمة.

والتقي بشخص مريض بقدمه من مرض السكر الذي اقعده وأصيب بكف بصر كلي ويفوز بالجائزة، وسيدة اخري تعمل بائعة تفوز بالجائزة وهي تعول بنها المرض بالشلل و ابنها الآخر المريض بكف بصر.

طارق قام بتسجيل كل حلقات العيد وشكر كل الجمهور وشكر جموع الشعب المصري وكل من قابله ووعد كل من طلب منه بعض الطلبات الخاصة سيقوم بدراستها بعد انتهاء إجازة العيد وتمنا للجميع عيد فطر سعيد، البرنامج إخراج نبيل عبد النعيم.