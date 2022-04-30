شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة سيف النصر ضيفة "رامز موفى ستار" الليلة على MBC مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل حلقات برنامج "رامز موفى ستار" مع النجم رامز جلال تحقيق المراتب الأولى فى المُتابعة والمُشاهدة خلال الأيام الماضية فى مُحركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعى الرسمية، ويستقبل البرنامج فى أحدث حلقاته الليلة عبر شبكة قنوات MBC مصر، الفنانة فريدة سيف النصر، فى حلقة مُثيرة تتعرض فيها للكثير من المُغامرات والمُفاجآت غير المتوقعة.

يُذكر أن برنامج "رامز موفي ستار" تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، ويُشارك فيه الفنان العالمي فان دام، ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، وحققت مُشاهدات البرنامج أرقام قياسية بعد ساعات من عرضه.

يُعرض برنامج "رامز موفي ستار على MBC مصر خلال شهر رمضان الساعة 6:30 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل، وتُعرض هذه الحلقة الثلاثاء 26 إبريل 2022.