ريال مدريد يحرز لقب الدوري الإسباني للمرة 35 بعد الفوز على إسبانيول

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 أبريل 2022 07:09 مساءً - منذ 23 دقيقة

توج ريال مدريد لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم للمرة 35 في تاريخه بعد الفوز 4-صفر على ضيفه إسبانيول اليوم السبت.

وسجل رودريغو في مناسبتين، وماركو أسينسيو والهداف الفرنسي كريم بنزمية، أهداف ريال مدريد، الذي ابتعد في الصدارة بفارق 18 نقطة عن صاحب المركز الثاني برشلونة (مع مباراة أقل)، وبالتالي لن يكون بمقدور النادي الكتالوني اللحاق بعدد نقاط النادي الملكي وعليه حُسم اللقب رسمياً لكتيبة المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، عن جدارة واستحقاق.

واستحق ريال مدريد التتويج بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم بعد الأداء المُميز الذي قدمه طوال 33 مباراة، إذ حقق 25 فوزاً مقابل 6 تعادلات و3 خسارات فقط، ليؤكد أنه الأفضل هجومياً بقيادة هدافه الأول، الفرنسي، كريم بنزيمة، الذي يتصدر قائمة الهدافين في “الليغا” برصيد 25 هدفاً.

وبهذا التتويج يرفع ريال مدريد لقب الدوري الإسباني للمرة الـ 35 في تاريخه، وهو الذي كان حقق أخر لقب في موسم 2019-2020، وخسره في الموسم الماضي بعد صراع كبير مع أتلتيكو مدريد، ليحل وصيفاً في النهاية آنذاك.

ويسعى المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، في إضافة لقب ثاني هذا الموسم وذلك في حال وصل إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما يواجه منافسه مانشستر سيتي الإنكليزي في إياب الدور نصف النهائي على ملعبه سانتياغو برنابيو، وهو يحتاج للفوز بهدفين من أجل التأهل.